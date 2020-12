Algunos de los contemporáneos de Diego Maradona también sufrieron por el exceso de las drogas. Si bien muchos lograron salir, a otros les costó más. Pedro Monzón recuerda el episodio con el ‘Pelusa’, el día que le “salvó la vida” cuando más cerca estuvo de ‘apretar el gatillo’.

Monzón, uno de los mejores defensores argentinos de la época, recordado en Independiente de Avellaneda y la Selección Argentina por su gol ante Rumanía en el Mundial de Italia 90 y la expulsión ante Alemania en la final, estuvo cerca del suicido por los contantes problemas que lo llevó su adicción a la cocaína y una profunda depresión.

“Yo tenía muchas ganas de suicidarme, estuve a punto de hacerlo durante muchos años”, confesó en reiteradas ocasiones el exmarcador central, quien confesó que tuvo un ‘final feliz’ gracias a Diego Armando Maradona.

Pedro Monzón mostrando cómo le quedó el 'D10S' en el brazo. (Captura de Twitter)

“Me había separado, tenía un local y vivía ahí. Tenía una sola silla, estaba mal económicamente, no tenía nada: apenas para comer y, a veces, no. Buscaba excusas, la verdad era que no me quería matar. Después me di cuenta de que era un cobarde, y qué bueno que lo fui. Tenía la pistola en la mano y no lo hacía nunca. Tal vez dios hacía que no apretara el gatillo”, relató sobre aquel momento.

Y agregó: “Un día dije ‘lo voy a llamar a Diego y, si no viene, me suicido’. Estaba loco. Lo llamo y me dice ‘¿qué te pasa?’. Le dije ‘quiero hablar con vos, no me siento bien, no estoy bien’. ‘No te preocupes, aguántame un rato, ¿dónde estás?’, me contestó. Para mí tardó cinco minutos en llegar, pero seguro fue más tiempo. Cuando vino, dije ‘no puede ser’. Vi la camioneta y estaba solo. No le mostré el fierro, qué le iba a decir. No se lo dije (que se quería suicidar) porque tenía tanta vergüenza... Pensé que no iba a venir y vino”.

“Le dije que se siente en la silla y me dijo que no, que si yo estaba sentado en el piso, él se sentaba conmigo en el piso. ‘¿Qué problema tenés?’, me preguntó. Yo había tenido a mi quinta hija hacía dos meses y no la conocía porque no tenía plata para el boleto para ir a Tucumán. Le dije que no tenía ni para ir a verla. Después de eso fui a verla, tuve para comer y un montón de cosas...”, finalizó con la anécdota.

El ahora entrenador de Argentinos de Quilmes decidió conmemorar a su amigo y salvador con un tatuaje: nada más y nada menos que la cara del Diego en su brazo para siempre. “¡Qué decir de nuestro DT! Diego en la piel de Pedro”, publicó el club en sus redes.

