El fútbol está de luto. El volante colombiano Andrés Balanta, que jugaba desde hace unos meses en el Atlético Tucumán argentino, falleció el último martes después de desplomarse en pleno entrenamiento, anunció el propio club. En medio de la conmoción, Sergio Agüero lamentó el hecho y recordó que los problemas al corazón lo obligaron a dejar el fútbol cuando era jugador del FC Barcelona. Todo esto mientras se encontraba en una transmisión en vivo con la periodista Morena Beltran.

“No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda”, fue la primera reacción de Agüero. “Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil”, agregó el también exdelantero del Manchester City.

Afectado por la noticia, Agüero siguió: “Me dijo ‘tuviste suerte, porque si vos te hubieses desmayado era peor porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y dependiendo de eso por ahí te quedan secuelas’. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”.

Por su caso en particular, Agüero dijo que “sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos, como que me apretaba fuerte. Me empecé a desesperar y ahí me agarró el ataque, la arritmia. Siento que algo me baja y era la sangre que como no bombeaba bien se me había ido para arriba. Entonces eso hace que la presión te ahogue y te desmayes”.





¿Qué pasó con Andrés Balanta?





Según fuentes cercanas, el futbolista de 22 años murió al llegar al hospital de San Miguel de Tucumán, después de que las maniobras de reanimación y los trabajos con desfibrilador durante más de 40 minutos no dieran resultado. Nada más conocerse la noticia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje de pésame en sus redes sociales.

“#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta el fallecimiento de Andrés Balanta, futbolista de Atlético Tucumán. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia. Q.E.P.D.”, rezó el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter de la AFA.

El diario local La Gaceta recordó que el jugador ya había sufrido un desmayo cuando militaba en las filas del Deportivo Cali colombiano, en 2019, si bien en aquel momento ninguna de las pruebas que se le practicaron arrojaron resultados anormales.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR