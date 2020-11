La paralización del mundo a causa de la pandemia del coronavirus llevó a muchas personas a reflexionar acerca de muchas situaciones en la vida. Recordar el pasado, disfrutar el presente, y en algunos casos mirar el futuro. Esto último hizo Diego Armando Maradona en una de las tantas charlas que tuvo con la gente que tuvo a su alrededor en esas semanas de encierro.

Uno de los temas que salió en las prolongadas tertulias, fue cómo quería ser recordado el ‘Pelusa’ una vez que no esté en el mundo fisicamente. La tenía clara, como todas su decisiones en un campo de juego.

“Yo no quiero una estatua, no me gustan, a veces no se parecen a la persona. No me gustan. El día que me muera quiero estar yo, quiero que la gente me salude a mí”, expresó el ‘10’ a Matías Morla (abogado) y otros allegados.

Fue en ese momento en que le respondieron que para lograr eso tendrían que embalsamar su cuerpo y que tenía que dejarlo por escrito. Diego replicó y confirmó su deseo: “Bueno, entonces quiero eso, que me embalsamen”.

Según Infobae, todo quedó por escrito y legalizado ante un escribano público el 13 de octubre, 44 días antes de su repentina muerte. Parte del documento fue divulgado esta tarde, mientras millones de argentinos se despedían del campeón del mundo 1986.

“Yo, Diego Maradona, en uso de mis facultades, quiere dejar expresada mi voluntad para el día de mi muerte, que es que me embalsamen y me exhiban”, reza parte del escrito.

