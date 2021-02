Han pasado casi tres meses de la muerte de Diego Armando Maradona y en Argentina es un tema del que no se deja de hablar. Esta vez, la persona que se ha referido al fallecimiento del exfutbolista del Napoli, en medio de las investigaciones de la justicia, es Griselda Morel, la psicopedagoga del hijo menor del ‘Pelusa’ que ha revelado los maltratos que sufría el ‘10′ eterno por parte de sus custodios en la casa de Tigre, lugar en el que perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio el pasado 25 de noviembre.

Según Griselda Morel, las personas encargadas del cuidado de Maradona no querían ser molestados de noche, por lo que colocaban pastillas en las cervezas de Maradona en lo que era una peligrosa combinación de alcohol y fármacos.

Diego Maradona murió a los 60 años tras un paro cardiorrespiratorio. (Getty)

“Monona, la cocinera de Maradona, nos empezó a contar que, por ejemplo, uno de los custodios, no dijo cuál, le pisaba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que no jodiera en la noche. Como no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era a demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza, se la daban”, declaró Morel.

La psicopedagoga de Diego Maradona Junior, el último hijo del ‘Pelusa’, reveló también como fueron sus últimos día y que una vez vio una gran quemadura en el cuerpo del ‘10′.

“No quería recibir a nadie. Apenas lo pude ver y no se le veía la cara de tan hinchado que estaba. Una vez Diego tenía como una quemadura en el omóplato hasta el intercostal. Charly decía que era normal que Diego se cayera, que estaba acostumbrado. Verónica le mandó a poner unas barandas de apoyo porque no se sostenía en el baño”, reveló.





