Segundo Raimundo Tevez, padre adoptivo del capitán de Boca Juniors, ha fallecido este domingo tras meses de estar luchando contra varios problemas de salud. El progenitor del ‘Apache’ llevaba meses conectado a un respirador artificial hasta que ha perdido la vida. Semejante hecho obligó a Miguel Ángel Russo a liberar al delantero argentino de la lista de convocados para el partido ante Newell’s Old Boys en Rosario por la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional.

El papá de Carlos Tevez había sido intervenido quirúrgicamente del cuello hace un año y meses más tarde se contagió de coronavirus (COVID-19). Fue ingresado a un hospital bonaerense con cuadros de neumonía y diabetes, lo que lo llevaron a permanecer 45 días en terapia intensiva.

Fue dado de alta el 4 de septiembre de 2020, pero a los pocos días de volver a casa tuvo que ser internado nuevamente por las secuelas que el coronavirus dejó en su cuerpo. Los médicos conectaron a Segundo Tevez a un respirador artificial. A pesar de los cuidados, la salud del padre del futbolista de Boca solo iba empeorando.

El pasado 18 de enero, tras conseguir el título de la Copa Maradona, Carlos Tevez ya avisaba que los médicos habían desahuciado a su padre. Fue entonces cuando el delantero de Boca Juniors recordó cómo era la relación con Segundo.

“Yo era como un hijo propio suyo. Y siempre me vino con la verdad. Cuando tuve conciencia de saber qué había pasado con mi papá verdadero, fue él quien me agarró y me dijo ‘no soy tu papá, pero sos como un hijo mío, a tu papá lo mataron antes de que vos nacieras’. Me contó la historia verdadera. Siempre lo llamé papá. Desde que tengo conciencia estuvo conmigo. Ese es Segundo, se puso la familia en el hombro y sacó a todos adelante”, relató el ‘Apache’ en ‘TyC Sports’.

El padre de Tevez murió este domingo tras meses conectado a un respirador artificial.

Las condolencias de Boca

Tras conocer la noticia del fallecimiento de Segundo Tevez, el club azul y oro ha lamentado la noticia y enviado condolencias para toda la familia. Como era de esperarse, ‘Carlitos’ no jugará en Rosario para estar al lado de los suyos y ser testigo del último adiós.

“Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!”, expresaron desde Brandsen 805.





