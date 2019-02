Otra 'joya' del clásico rosarino: Central encontró "polvo tóxico y cenizas de muertos" en su vestuario

Lo llaman el clásico más peligroso del mundo y lamentablemente en cada edición se esfuerzan porque así lo sea. La previa del clásico rosarino entre Newell's vs. Rosario estuvo muy cerca de suspenderse debido a que el 'Canalla' aseguró que el cuerpo de utilería encontró "polvo tóxico y cenizas de muertos" al llegar a su vestuario del Coloso Marcelo Bielsa.

Debido al olor, varias personas terminaron con inconvenientes (tuvieron afectada la visión) y descompuestas. Si bien no hubo informe oficial de qué sustancia era no descartan de que sea amoníaco. Otros dijeron que eran cenizas de personas fallecidas.



A causa de esto, Rosario Central no pudo habitar el vestuario visitante de Primera y tuvo que ocupar los alternos del equipo de la Reserva, que no guarda las condiciones adecuadas para la alta competencia.

▶️ #ClasicoRosarino | 💣 POLÉMICA: En #Central aseguran que encontraron "polvo tóxico y cenizas de muertos" al llegar el cuerpo de utilería a revisar y preparar el vestuario visitante de la cancha de #Newells. pic.twitter.com/q6iAWdcCjK — Nico Filomeno (@NicoFilomeno) 10 de febrero de 2019

Le quitaron la estrella de campeón

Pero eso no fue todo. Por si fuera poco, la tensión aumentó cuando el bus del 'Canalla' partió rumbo al Coloso nada menos que con una estrella en la parte delantera, que hacía referencia al título de la Copa Argentina que obtuvo el año pasado.



Como era de esperarse, los responsables del operativo de seguridad de la Superliga ordenaron que sea retirado ya que puede incitar a la violencia.