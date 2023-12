La temporada 2023 fue muy irregular para River Plate, pues si bien ganaron la Liga Profesional Argentina, se quedaron en octavos de final de la Copa Libertadores y semifinales de la Copa de la Liga. Dentro de ese contexto de insuficiencia para el equipo de Martín Demichelis, un nombre destacó con luz propia: Nicolás de la Cruz. Esto, por supuesto, llevó a que varios clubes se fijen en él y, atentos a su realidad en el ‘Millonario’, no iban a tardar mucho para llevárselo a un campeonato más competitivo y que, por ende, paga mucho más que el argentino.

Bueno pues, esto está cerca de darse. Según reportes que llegan desde Argentina, el mediocampista uruguayo llegó a un acuerdo con Flamengo por un contrato por los próximos cinco años, con lo que activará su cláusula de salida de 16 millones de dólares para no tener ninguna traba. Este dinero deberá ser dividido en partes iguales entre River y Liverpool de Uruguay –club donde se formó–.

César Luis Merlo, periodista especialista en el mercado de pases, lo informó así: “Nicolás de la Cruz ya tiene un acuerdo con Flamengo por su contrato hasta diciembre del 2028. Se espera que en los próximos días el uruguayo notifique a River que ejecuta su cláusula de salida de US$ 16M. La mitad del pase se divide entre el ‘Millonario’ y Liverpool”.

Esta situación no coge de sorpresa a River, ya que en la interna estaban al tanto de las tratativas y no era la primera vez que el ‘Fla’ preguntaba por el ‘charrúa’. Incluso, en su última conferencia de prensa, Martín Demichelis deslizó lo que precisamente se confirmó este viernes.

“Con ‘Nico’ hay un compromiso de venta que el que viene, seguramente se lo lleve. Es uno de los mejores jugadores de la Selección de Uruguay y del fútbol sudamericano. Ojalá no lo vengan a buscar, pero dudo que no vengan”, sostuvo el estratega argentino, deseando quedarse con su mejor futbolista, algo que finalmente no sucederá.

Nicolás de la Cruz no estará solo en Flamengo, ya que se encontrará con sus compañeros en la Selección de Uruguay, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta. Precisamente cuando a este último le consultaron sobre su llegada al fútbol brasileño, no dudó en mostrar su felicidad. “Nos ayudaría mucho poder tenerlo en Flamengo”, declaró para ESPN.

Los números de Nicolás de la Cruz en el 2023

Tal como lo señalamos líneas arriba, Nicolás de la Cruz tuvo un 2023 muy bueno a nivel individual, más allá de que a River Plate no le fue bien. En total, el volante ofensivo de 27 años sumó 37 compromisos disputados –entre Liga Profesional, Copa de la Liga, Copa Libertadores y Copa Argentina–, marcando siete goles y sirviendo tres asistencias.

Eso no fue todo, ya que gracias a su buen presente se ganó un lugar en el equipo titular de Uruguay, jugando cinco partidos de las Eliminatorias 2026, con tres goles y tres asistencias. Sin duda alguna, el gran presente de la ‘Celeste’ en este proceso clasificatorio, sublíder en la tabla de posiciones con 13 puntos, se explica en gran medida por la incidencia de ‘Nico’ en el juego que propone Marcelo Bielsa.

¿Cuál es el presente de Flamengo?

Flamengo tuvo un 2023 complicadísimo, pues perdió las finales de la Supercopa de Brasil, la Recopa Sudamericana, el Campeonato Carioca y la Copa de Brasil. Asimismo, se quedó en octavos de final de la Copa Libertadores siendo el vigente campeón y se quedó a cuatro puntos de Palmeiras, líder y campeón del Brasileirao. Ahora de la mano de Tite esperan que las cosas cambien, por lo que la llegada de Nicolás de la Cruz como primer gran fichaje para el 2024 suma bastante.





