Pablo Zabaleta podría regresar al fútbol argentino después de catorce temporadas en el balompié europeo. El defensor de 35 años acaba de desvincularse del West Ham United y no descarta volver a ponerse la camiseta de San Lorenzo, club donde debutó como profesional.

“Tuve contacto con Marcelo Tinelli cuando estaba Pizzi, pero ya había renovado con West Ham y no se pudo dar. No quiero descartar nada. Es una opción evaluar, yo no le quiero cerrar la puerta a San Lorenzo”, sostuvo en diálogo con Fox Radio.

El vínculo entre ‘Zaba’ y el ‘Cuervo’ se han mantenido vigente a pesar de que el futbolista dejó el club hace más de 18 años. El propio jugador reveló que hace poco realizó una donación a la pensión de la institución azulgrana.

“Hice una donación para la pensión. Mi vínculo siempre va a estar, trato de no olvidarme. Mi paso en primera fue corto, pero siempre estoy en contacto con gente del Club”, agregó.

Finamente, señaló que actualmente se encuentra recuperándose de una lesión, la cual solo le permitió disputar diez encuentros la última temporada en la Premier League. “Me estoy recuperando de una lesión, quiero estar bien. Pero siento las ganas de seguir jugando pero entiendo que no es una situación fácil. El retiro es una posibilidad; quizás si tengo que moverme de lugar, tengo que considerarlo”, finalizó.

