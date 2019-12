En días en los que el futuro de Paolo Guerrero se asocia a Boca Juniors, el DT de la institución ‘Xeneize’, Gustavo Alfaro, ha confesado que el club quiso fichar al delantero peruano este año, sin embargo, ya estaba impedido de jugar la Copa Libertadores.

De cara a la fase decisiva del torneo continental, Boca Juniors se esforzó por encontrar un '9′ de jerarquía, vio en Guerrero al jugador indicado, no obstante, el ex Alianza Lima ya había disputado la fase de grupos con el Internacional de Brasil y tal como indica el reglamento, ya no podía vestir la camiseta de otro club.

"Buscamos un 9 por cielo y tierra. No pudimos traer a Paolo Guerrero porque ya había jugado Copa Libertadores. Quisimos traer un volante por izquierda, como en el caso de Acuña y Meza. No se pudo. Faltaron cosas para el equipo y tratamos de ir supliendo’, declaró Alfaro en rueda de prensa tras el empate de Boca ante Argentinos.

🎙 #Alfaro: "Hubo muchos jugadores de jerarquía que se fueron. Otros vinieron, no en tiempo y forma como Salvio y De Rossi. Nández y Benedetto se fueron en octavos de Libertadores. Buscamos un 9 por cielo y tierra. No podíamos traer a #Guerrero, siempre nos interesó". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) December 1, 2019

Boca Juniors va por la revancha

En ‘Casa Amarilla’ quieren que de cara a la Copa Libertadores 2020, la historia sea distinta. Es por eso que las negociaciones con el Inter de Porto Alegre se han intensificado en las últimas horas. De acuerdo al reconocido periodista argentino Martín Liberman, el delantero peruano pasaría a ser ‘Xeneize’ en los primeros días del 2020.

Tal como apunta la citada fuente, Guerrero llegará a Ezeiza el 3 de enero del próximo año. Además, el ‘Colorado’ ha dado detalles de lo que será el contrato del goleador histórico de la Selección Peruana en Boca Juniors.

Guerrero tendría un sueldo de un millón 800 mil dólares por temporada, menos de lo que gana en la actualidad Carlos Tevez, el jugador con el mejor sueldo de la plantilla (3 millones por año). “Sería muy raro que Paolo no llegue”, dijo Liberman en FOX Sports.

