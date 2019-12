Las últimas semanas, la noticia de la posible llegada de Paolo Guerrero a Boca Juniors fue la única, en cuanto fichajes se refiere, que rondó al equipo de la Bombonera en los medios argentinos. Juan Román Riquelme y Jorge Ameal vencieron en las elecciones xeneizes y eran los principales voceros de llevar al atacante peruano al club.

“Él me llamó y me invitó a jugar un partido a beneficio. Después yo le pregunté si le gustaría jugar en nuestro club, me dijo que sí y que le gustaría jugar en La Bombonera”, explicaba hace unas semanas el histórico ’10′ de Boca a TNT Sports. Todo parecía estar encaminado.

Sin embargo, este miércoles, el periodista de ESPN, Emiliano Raddi, reveló que las negociaciones se podrían caer debido a que “no es prioridad para esta dirigencia”. Al parecer, el principal problema sería el factor monetario.

“El único aspecto que hoy lo separa al delantero de Boca Juniors es el económico”, explicó el reportero.

“Hay un 9 en carpeta que aún no se anunció y cuesta menos que el peruano”, agregó Raddi.

Un nuevo atacante entraría a la lista de jugadores que quiere Juan Román Riquelme y compañía para liderar nuevamente el torneo argentino.

¿Paolo ya se despidió del Inter?

“En primer lugar, quiero agradecer al Club Internacional y sus funcionarios por la temporada que tuvimos. Fueron altos y bajos, pero nunca desistimos y por eso estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros, porque siempre lucharon hasta el final, sin excepción alguna, con mucha garra y actitud. Quiero decirles que estoy muy agradecido por siempre darme su apoyo. Muchas gracias torcida colorada, ustedes merecen mucho más, pero nunca dejen de apoyar al equipo que ustedes juegan junto con nosotros y eso es lo más importante”, publicó la estrella.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO