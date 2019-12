Miguel Ángel Russo ha sido presentado este lunes como nuevo entrenador de Boca Juniors en una conferencia de prensa en la que, en la medida de lo posible, ha evitado referirse al fichaje del delantero peruano Paolo Guerrero para el 2020.

Lejos de ilusionar a los hinchas ‘Xeneizes’ con la llegada del futbolista del Internacional de Porto Alegre, Russo se mostró cauteloso en sus declaraciones. Afirmó que primero estudiará el futuro deportivo del equipo junto a la dirigencia.

“Uno no lo puede decir hasta que no esté en contacto por el plantel”, dijo el DT argentino. “Esperaremos los tiempos y las formas; no estoy diciendo nada nuevo", dijo a los medios el también exentrenador de Alianza Lima.

También habló el presidente de Boca Juniors

Así como Miguel Ángel Russo, el mandamás del club ‘Xeneize’, Jorge Ameal, dejó en claro que se referirá a Paolo Guerrero cuando haya un interés concreto por parte de los de ‘Casa Amarilla’.

“Nosotros vamos a dar información el día que firmemos el contrato. Lo hicimos antes así y seguiremos así porque se manosean jugadores. No tenemos nada”, dijo el presidente de Boca Juniors.

Paolo Guerrero aún tiene contrato con el Internacional, y si Boca Juniors (o cualquier equipo) quiere sacarlo tendrá que pagar su cláusula de 4.5 millones de dólares. Por lo pronto, y mientras se aclara el panorama, el delantero debe presentarse en la pretemporada para iniciar la etapa de preparación de cara a las competencias.

