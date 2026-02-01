Este domingo 1 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan (EN VIVO | EN DIRECTO) por el Torneo Apertura de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga, además de la alternativa de TNT Sports. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio El Gigante de Arroyito será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Rosario Central vs River por Liga Profesional. (Video: River)
