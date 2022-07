Dario Benedetto volvió a fallar un penal y esta vez erró en el encuentro de Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba. El delantero desperdició la oportunidad de abrir el marcador en el inicio del partido. El delantero no la pasa bien a nivel anímico y esta vez no pudo, otra vez, en el Estadio La Bombonera como marco de la fecha 8 por la Liga Profesional de Argentina.

¡pegó en el travesaño el penal de Benedetto! pic.twitter.com/7VQcmQPYIt — C.A.B.J. Gol (@CABJGol02) July 16, 2022

Cuando la pesadilla parecía comenzar a llegar a su fin, Dario Benedetto se paró frente a los 12 pasos para anotar de penal y borrar el mal recuerdo del partido en la Copa Libertadores ante Corinthians donde erró en dos ocasiones. Sin embargo, el travesaño impidió gritar un gol.

Un fuerte remate terminó impactando en el poste y no tuvo la oportunidad de ser convertido en gol. La hinchada de Boca Juniors optó por guardar silencio ante un repetido fallo (el tercero consecutivo) de su delantero principal que volvió al club con un objetivo, pero no parece estar cumpliéndolo.

Boca Juniors vs. Talleres: la previa

Boca Juniors no pasa el mejor momento tras quedar eliminado en la Copa Libertadores en octavos de final ante Corinthians, sin embargo, intentará acercarse al líder Newell’s Old Boys en la octava jornada del torneo doméstico, que comienza este jueves.

Boca Juniors es décimo quinto con nueve puntos, producto de tres victorias y cuatro derrotas. En las jornadas anteriores, el cuadro ‘xeneize’ cayó por 0-3 ante Banfield y por 1-2 ante Unión.

Boca Juniors jugará el sábado ante el rival de Vélez en los cuartos de final: Talleres de Córdoba. Cabe destacar que, Sebastián Battaglia fue destituido y la directiva del club colocó a Hugo Ibarra como técnico interino y, unos días después, fue ratificado como el DT principal hasta fin de año.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Así recibió Boca Juniors a Martin Payero en Ezeiza. (Video: Prensa Boca Juniors)