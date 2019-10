Enzo Pérez y el polémico comentario sobre la mamá de Gallese tras insultos en el Alianza Lima-River Plate

En la previa del partido entre Perú vs Uruguay , Enzo Pérez ha recordado el polémico episodio que protagonizó con Pedro Gallese en el partido entre Alianza Lima y River Plate en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 en el estadio Nacional de Lima.



El mediocampista de River Plate reconoció que se equivocó en su airada reacción contra el portero de la Selección Peruana. Sin embargo, reconoció que en el partido de vuelta que se disputó en el Monumental de Buenos Aires se acercó donde Gallese para pedirle disculpas.

“No me di cuenta, me salió una de potrero: él estaba haciendo tiempo y se terminaba el partido. Después, cuando vino a jugar acá, al final del primer tiempo, me acerqué y le pedí disculpas, pero eso no lo tomó ninguna cámara, eso no salió en ningún lado, eso parece que no vende (risas)", dijo Pérez en entrevista con 'La Nación'.



Polémico mensaje para la mamá de Gallese

El también exjugador del Benfica y Valencia confesó que Pedro Gallese , que será titular este martes en el Perú vs Uruguay, aceptó de buena forma sus disculpas. Sin embargo, el argentino dejó un polémico comentario sobre la intervención de la madre del portero de Alianza Lima, Tatiana Quiroz.

“Me pareció una boludez porque a una madre nunca la vas a meter en una cancha y menos en algo así. Yo no recordaría a las madres por un insulto sino de otra manera”, dijo Enzo Pérez sobre la publicidad que grabó la mamá de Gallese para una conocida marca de telefonía.

