Josep Guardiola es uno de los mejores entrenadores del siglo XXI. Gracias a un estilo de juego muy marcado, ha ganado toda clase de títulos en el FC Barcelona, Bayern Munich y Manchester City. Definitivamente, es un revolucionario del deporte que despierta elogios en todas partes del mundo, aunque no precisamente en Argentina, donde Esteban ‘Bichi’ Fuertes lanzó una ácida crítica para la manera en la que el de Santpedor ve el fútbol.

Durante su participación como panelista en ESPN, el exjugador argentino de Colón y River afirmó que Guardiola “destruyó el fútbol” debido al estilo de juego que hoy muchos entrenadores quieren copiar sin fijarse primero en la clase de elementos que tienen en su plantilla.

La crítica del ‘Bichi’ para Guardiola se originó a partir de un gol que Chacarita le marcó a San Martín de Tucumán en choque por el fútbol argentino. Los defensores del equipo tucumeño intentaron salir jugando desde el fondo y con el balón a suelo. Sin embargo, terminaron fallando en la ejecución.

“Para mí, Guardiola destruyó el fútbol. Todos quieren copiar lo que hace. Los técnicos se tienen que dar cuenta que no tienen los jugadores para hacer lo que hace él. No se puede salir jugando todo el tiempo”, dijo Fuertes en el citado canal de televisión.

“Es un ‘vende humo’”

No se trata de la primera vez que las enseñanzas de Guardiola son materia de discusión. Hace unas semanas, Ricardo La Volpe, entrenador argentino, señaló que no aprendió nada en una conferencia que ofreció el extécnico del Barcelona. El ‘Bigotón’ no tardó en señalarlo de ‘vende humo’.

“Una vez fui a ver a Guardiola a una conferencia. Ni me pagaron el billete, que me salió más de 200 dólares. Le dije a Gabriel Milito ‘devuélveme la plata’. Lo que mostró Pep en su pizarra con el láser, cómo jugaba el Barcelona, era una antigüedad, así que le dije que me devolviera la plata porque lo que vi yo ya lo sabía de memoria”, expresó La Volpe.





