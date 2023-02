El argentino Emiliano Martínez fue elegido el mejor portero del mundo en los premios ‘The Best’ tras sus acciones en el Mundial Qatar 2022. “Cuando me preguntan quien es mi ídolo como arquero, la verdad, ver a mi mamá trabajar limpiando edificio, ver a mi papá trabajar, mis ídolos son ellos”, manifestó el guardameta de la selección de Argentina, tras recibir la condecoración.

Para tener en cuenta, el deportista originario de Mar del Plata se apoderó de la camiseta titular de la Albiceleste y desplazó a Franco Armani, quien había sido el número 1 para el DT Scaloni. No obstante, contrajo COVID-19 durante la pandemia, tuvo que ceder su lugar. Empezaba el camino para el ‘Dibu’.

Desde su arranque, los números lo apoyan. Ha participado en 25 encuentros, en cuanto a selección, y ha mantenido su portería imbatida en 16 ocasiones. Solo ha experimentado una derrota, frente a Arabia en el Mundial, y ha obtenido tres títulos en un corto período de tiempo: la Copa América, la Finalissima y, nada menos, la Copa del Mundo.

Es algo muy lindo para mi carrera, todos saben mi historia. Es un orgullo para mi país, es algo hermoso. En el país sentimos ese orgullo, mi familia, el Aston villa, la Selección. Era el sueño de toda mi vida”, señaló el cancerbero, quién se mostraba emocionado mientras dirigía sus palabras a todos los asistentes.





Finalmente, el portero se conmovió al expresar su felicidad por ser el primer argentino en su puesto en ganar este trofeo. También mencionó que sus mayores referentes son su padre y su madre, ya que le deben todo lo que es y lo que ha logrado en su carrera.