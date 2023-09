¡Clásico de Avellaneda! Racing vs. Independiente se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 30 de septiembre por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, en partido que se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón, más conocido como el ‘Cilindro’. El duelo está programado para las 7:00 de la noche (horario en Argentina, dos horas menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus, AFA Play y TNT Sport. Asimismo, recomendamos no ver por Futbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Racing se alista para jugar una nueva edición del clásico de Avellaneda ante Independiente. (Video: Racing)





Racing vs. Independiente: posibles alineaciones

Racing: Gabriel Arias; Gabriel Martirena, Nazareno Colombo, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Aníbal Moreno, Juan Ignacio Nardoni; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Gabriel Hauche.

Independiente: Rodrigo Rey; Cristian Báez, Felipe Aguilar, Joaquín Laso; Mauricio Isla, Iván Marcone, Federico Mancuello, Damián Pérez; Braian Martínez, Alexis Canelo, Matías Giménez.