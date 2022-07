Racing Club vs. Independiente EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la séptima jornada de la Liga Profesional este domingo 10 de julio del 2022 desde la 1:30 p.m. (horario peruano) en el estadio ‘El Cilindro’. El encuentro podrá ser visualizado a través de las señales de ESPN, Star Plus y TNT Argentina. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.com.

La ‘Academia’ posee una gran opción para meterse entre los mejores clasificados del certamen local. Tras seis encuentros disputados, el equipo de Fernando Gago sumó 10 puntos. De su lado, los ‘Diablos Rojos’ quieren trepar en la tabla, pero necesitan un triunfo. Actualmente, los de Eduardo Domínguez tienen siete.

¿A qué hora juegan Racing Club vs. Independiente por la Liga Profesional?

Perú – 1:30 p.m.

Ecuador – 1:30 p.m.

Colombia – 1:30 p.m.

México – 1:30 p.m.

Chile – 2:30 p.m.

Venezuela – 2:30 p.m.

Bolivia – 2:30 p.m.

Paraguay – 2:30 p.m.

Argentina – 3:30 p.m.

Uruguay – 3:30 p.m.

Brasil – 3:30 p.m.

España – 8:30 p.m.

Para el clásico de Avellaneda, Gago aseguró el ingreso de Gabriel Hauche en la delantera, luego de recuperarse de una lesión. Pero, el DT de Racing Club debe elegir entre Tomás Chancalay y Johan Carbonero para completar el dúo de ataque. En más, Eugenio Mena entrará por la banda izquierda para tomar el lugar de Gonzalo Piovi.

De su lado, Domínguez entrenó durante la semana con dos formaciones diferentes y en ambas Facundo Ferreyra, refuerzo del equipo, apareció con opciones de debutar. Juan Cazares o Gabriel Hachen se perfilan como posibles acompañantes del ‘Chucky’. Luego, el DT de Independiente debe elegir entre Lucas González y Alan Soñora en la volante.

Racing Club vs. Independiente: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Racing Club vs. Independiente puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido Racing Club vs. Independiente por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Racing Club e Independiente deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Racing Club vs. Independiente: posibles alineaciones del partido

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Emiliano Vecchio; Gabriel Hauche, Enzo Copetti, Tomás Chancalay o Johan Carbonero.

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Iván Marcone, Lucas González o Alan Soñora; Damián Batallini, Facundo Ferreyra y Juan Cazares o Gabriel Hachen.

¿Dónde jugarán Racing Club vs. Independiente por la Liga Profesional?





