Racing Club vs Independiente se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este domingo 25 de agosto desde el Estadio Presidente Perón (Cilindro De Avellaneda) por la fecha 12 de Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro, conocido también como el ‘Clásico de Avellaneda’, está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde (horario en Perú; dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. En cambio, en Argentina se podrá ver por Fanatiz y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Racing vs Independiente por la fecha 12 de Liga Profesional Argentina 2024. (Vídeo: @RacingClub).





SOBRE EL AUTOR Martín Cojal Experiencia en cobertura periodística del fútbol peruano e internacional, así como en investigación y análisis del ámbito polideportivo. Licenciado en Periodismo para Multiplataforma por la Universidad de San Martín de Porres, con una trayectoria de 5 años en medios digitales.