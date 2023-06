La salud lo es todo, sin salud no hay nada. Aquel famoso dicho que se repite siempre en los consultorios médicos podría aplicar perfectamente para Ricardo Gareca. Y es que el popular ‘Tigre’ no pasa por el mejor de sus momentos por culpa de la crisis deportiva de Vélez Sarsfield. Así quedó demostrado el último sábado, cuando en la derrota frente a Belgrano de Córdoba, el entrenador argentino se descompensó en el banquillo. Semejante hecho lo obligó a estar ausente en la conferencia de prensa post-partido y este domingo no se presentó a entrenar a sus pupilos en la Villa Olímpica.

Según medios argentinos, el extécnico de la selección de Perú está devastado y desgastado por el mal momento de Vélez en la Liga Profesional, torneo en el que no conoce la victoria hace 10 partidos. Es más, el también exfutbolista estaría evaluando renunciar al cargo por un pedido de su familia.

A inicios de esta semana, tras empatar como local ante River Plate, Ricardo Gareca llegó a reconocer que la ansiedad se ha apoderado de él y los jugadores, tanto que no les vendrían mal unas pastillas para dormir y hacer menos pesada la situación.

El Vélez Sarsfield de Ricardo Gareca viene de perder 2-0 ante Belgrano. (Foto: Getty Images)

“Estamos en una etapa que necesitas pastillas para dormir, ustedes, nosotros, todos los que estamos en Vélez vivimos una etapa que no te permite estar tranquilo, estoy a full como están los muchachos, los dirigentes, todos”, confesó en rueda de prensa.

“Estoy enchufado, vivo para Vélez, me obsesiona lo mismo que los muchachos, salir de esta situación. Necesitamos retomar pero desde el buen juego y la calidad futbolística que tenemos, podemos ejercer el protagonismo”, agregó desde la sala de prensa del estadio José Amalfitani.





¿Cómo anda Vélez y cuándo vuelve a jugar?





La tabla de posiciones de la Liga Profesional Argentina refleja que Vélez Sarsfield marcha en el puesto 22 con solo 18 puntos. En el próximo partido, la ‘V’ azulada medirá fuerzas ante Argentinos Juniors por la fecha 21 del campeonato. El partido se jugará en Liniers el lunes 12 de junio a las 21:45 (hora argentina).





