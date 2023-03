De regreso a casa. Este jueves 9 de marzo, Ricardo Gareca fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de Vélez Sarsfield. El ‘Tigre’, después de diez años, regresó al ‘Fortín’, equipo con el que buscará pelear el título de la Liga Profesional Argentina. Como era de esperarse, el estratega fue ovacionado por los hinchas que se hicieron presente en el Estadio José Amalfitani, motivo por el que el exDT de la selección peruana se emocionó hasta las lágrimas.

El estratega argentino, totalmente motivado con esta nueva etapa de su carrera, fue muy claro al definir sus objetivos con el equipo de Liniers. En esta ocasión, el ‘Tigre’ asumió por un año como técnico de Vélez, tras negociaciones con Christian Bassedas, director deportivo de la institución.

“Muchas gracias por darme nuevamente la oportunidad de estar en Vélez. Es algo que siempre me trae recuerdos de todo tipo por lo que viví aquí. Es un honor que Vélez se haya fijado en mí para estar al frente del equipo. Les agradezco por confiar en mí”, fueron las primeras palabras de Gareca en su presentación con su nuevo equipo.

Del mismo modo, el DT agradeció el cariño de la hinchada de Vélez tras su regreso: “Para la gente solo tengo palabras de agradecimiento. Por los mensajes y cómo me trataron desde la primera vez. Siempre el hincha de Vélez me trató muy bien. Ojalá podamos estar a la altura. Nos espera una gran responsabilidad”.

Los objetivos de Gareca con Vélez

Consultado sobre los retos que tiene con Vélez, Ricardo Gareca apuntó que el ‘Fortín’ es una institución ganadora. “Siempre la gente va a exigir. Esta no es la excepción. Hay que ganar, es la exigencia permanente. Nos tenemos que enfocar en mejorar partido a partido”, apuntó.

Eso sí, el entrenador se refirió a Gianetti y Pratto, futbolistas que destacan con el elenco de Liniers. “A Gianetti lo tuve de chiquito, creció mucho en la etapa de Heinze. Y Pratto es importante que se sitúe en que tiene 34 años, no 24. Ya no vuelve más esa versión; todos avanzamos en años. Hoy justo tuve una charla con él. Es un jugador de calidad, de jerarquía, encima es inteligente. Él debe llevar bien eso y la gente lo entenderá. Me gustaría que agarre confianza”, concluyó.





