Loa fanáticos de River Plate tenían la esperanza de lavarse el rostro pronto y empezar a pensar en la Copa Libertadores y en la próxima competición, pero el coronavirus arruinó sus planes. Nadie puede salir de sus hogares y, mucho menos jugar al fútbol. Esto no significa que se olviden del ‘millonario’.

Las personas deben permanecer en casa para evitar que la pandemia, altamente contagiosa, continúe expandiéndose. No pueden salir y, en un buen tiempo, no podrán volver a un estadio de fútbol. El gobierno argentino ya explicó que en la lista de actividades que volverán, el ‘deporte rey’ se encuentra entre las últimas posiciones. Esto no ha frenado a los fanáticos rojiblancos.

Los hinchas de River tuvieron la idea de llevar a cabo este domingo, una convocatoria para cantar todos juntos, pero desde sus casas, como si estuvieran en el Monumental de Núñez.

La iniciativa de los fanáticos de River Plate para alentar al equipo en cuarentena. (Foto: Subcomisión de Hinchas River Plate)

La iniciativa fue propuesta por la Subcomisión del Hincha, la misma que se enarga de los mosaicos y las tiras largas colgando desde lo alto de las tribunas para recibir al equipo del ‘Muñeco’, y la que gestiona los banderazos.

El movimiento consiste es que este domingo, a las 17:45, todos los fanáticos se opngan la camiseta y salgan al balcón, terraza, patio, o simplemente se asomen por la ventana para entonar el clásico de cancha “River, mi buen amigo”.

Los videos más llamativos serán publicados en las redes de la Subcomisión, siempre y cuando utilicen el hashtag #EnCasaSomosMasGrandes. Y que la gente puede usar también sus camisetas, gorro, banderas, vinchas y demás distintivos de River.

“La movida surge desde la iniciativa de querer generar alguna acción por las redes. Estamos muy manija de cancha y de poder gritar cuánto queremos a River. Así que hablando con distintos socios y en particular con Carlos Jara, del Departamento Cultural, propusimos esta iniciativa de que la gente salga a un horario particular a cantar una canción específica, que es la que entonamos cuando el equipo sale a la cancha”, explicó uno de los integrantes de la Subcomisión a Clarín.

