Gonzalo Higuaín es uno de los últimos grandes delanteros que ha dado River Plate. Con semejante condición, el sueño del hincha ‘millonario’ pasaba por tenerlo de regreso en un par de temporadas más. Sin embargo, el artillero argentino de 33 años ha descartado que vuelva a ponerse la camiseta del club del barrio de Núñez. El popular ‘Pipita’ afirmó que no quiere crear falsas ilusiones entre los seguidores y piensa retirarse en la MLS.

“Ya la vuelta a Argentina, con todo el cariño y respeto que le tengo a River, no se va a dar. Tengo 33 años y veo mi futuro acá. Voy a disfrutar lo que es jugar al fútbol en esta liga y después ya está”, dijo sobre su futuro el delantero del Inter Miami en entrevista con ‘F12′ de ‘ESPN’.

“No quiero engañar a nadie. No quiero decir sí y después no se da. A River no voy a volver si no tengo todo de mí para dar. No vamos a andar dando vueltas y a vivir de especulaciones. Siempre voy a estar agradecido, voy a tener un respeto muy grande, pero no me gusta jugar con la gente y volver a no poder dar lo máximo de mí. River no se lo merece y yo tampoco”, agregó.

Gonzalo Higuaín también jugó en Juventus. (AP)

Según el exdelantero del Real Madrid, Napoli, entre otros, en algún momento de su vida pensó en regresar a River. Sin embargo, se acostumbró a vivir en Europa, lugar donde se siente mejor valorado que en su propio país.

“Cuando yo me fui de River, siempre soñé con volver. Pero el futuro no lo sabe uno, fueron cambiando cosas y al vivir mucho tiempo en Europa me sentí más reconocido que en Argentina”, explicó el goleador sudamericano.

Gonzalo Higuaín jugó en River Plate de 2004 a 2006. En 41 partidos marcó 15 goles, cifras que le valieron para ser el fichado por el poderoso Real Madrid en 2007.

