Nunca olvides a quien te dio la mano. Es una frase que siempre lleva presente Julián Álvarez, futbolista de River Plate. A pesar de sus 20 años ha dado una gran lección de nobleza, tras comprarle un auto a su entrenador de la infancia, Rafael Varas.

Varas fue el primer entrenador que tuvo el delantero ‘millonario’ en su carrera. En la actualidad se dedica a repartir alimentos a bordo de una moderna camioneta Kangoo Renault, que fue un obsequio de su exdirigido.

Hasta la semana pasada lo hacía en un viejo Ford del año 1998, sin embargo, Álvarez le hizo llegar el moderno vehículo a través de su padre, Gustavo. “Yo soy empleado público, y a las tardes le vendo a supermercados. Tengo un auto que me resultaba chico para tanta mercadería. El viernes hablé con el papá de Julián sobre su presente, y se ve que él después habló con Julián y el sábado me sorprendieron con esto. Él padre me llamó y me dijo ‘voy para tu casa’. Llegó tocando bocina y abriendo los brazos. Yo no entendía nada. Lloré un montón”, dijo a Infobae.

Rafa Varas, DT en menores de Álvarez junto a la camioneta que le regaló el futbolista de River Plate.

“En la noche me llamó Julián. Yo estaba esperando, para no molestarlo. Estuve diez minutos y no pude decirle más de 3 palabras. Me emocioné, lloré. Lo conozco desde chiquito. Tengo una amistad con la familia desde hace años. Desde chiquito hizo todo esto para tener este presente”, agregó.

Este gesto fue una forma de darle las gracias a la primera persona que le dio la confianza y le impartió las primeras enseñanzas para empezar a formarse como futbolista en el departamento de Rio Segundo en Cordoba.

El ‘Arañita’ ha regresado con todo en el reinicio del fútbol para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo y ya lleva anotados dos goles en la Copa Libertadores 2020. El primero lo hizo en el encuentro ante San Pablo y el último ante Deportivo Binacional.

