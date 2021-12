River Plate y Boca Juniors iban a protagonizar un encuentro más del clásico argentino por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional el 16 de mayo de este año. Sin embargo, en la previa de este cotejo, los ‘Millonarios’ sufrieron bajas por un brote de casos de coronavirus en el equipo. Sus cuatro arqueros (Germán Lux, Enrique Bologna, Franco Petroli y Franco Armani) se contagiaron y Marcelo Gallardo puso toda su confianza en el juvenil Leo Díaz.

El novel portero, de 21 años, tuvo una gran actuación en el cotejo de su debut—atajó dos disparos a Tévez—que finalizó igualado (1-1) en los 90 minutos. En la tanda de penales protagonizaría una curiosa escena. En el tercer remate, Edwin Cardona quiso picarle el balón, pero él lo espero y atajó el esférico.

Los ‘Xeneizes’ pasarían a semifinales y el joven guardameta recuerda con mucho disgusto esa experiencia con el futbolista colombiano. “Cuando Cardona me picó el penal, te juro que quería tirarle la pelota en la cara. En el barrio lo hubiera hecho. ¿Era mi debut y me la viene a picar?”, manifestó en conversación con Rock y River.

Leo Díaz rememoró que el ‘Muñeco’ lo animó tras la derrota. “Yo estaba medio enojado, con la cabeza agachada porque habíamos perdido. Me dijo que levante la cabeza y me sienta orgulloso”, mencionó. Luego de ese encuentro, el portero recordó que firmó su vínculo profesional con River. “El partido ese fue un puntapié para lo del contrato. Hice la pretemporada a base de ese partido. Realmente si no hubiese tenido ese partido no creo que hubiera firmado ni hubiese ido a la pretemporada. Ese partido fue el puntapié para lograr todo lo que logré”, señaló.

El arquero habló acerca de su futuro en River Plate y la competencia que tendrá con los demás guardametas. Como se recuerda Bologna y Lux no seguirán por lo que Armani, Petroli, Centurión (regresa de Estudiantes tras pedido de Gallardo) y Díaz son las opciones en los tres palos.

“Yo ahora quiero hacer una buena pretemporada y tratar de jugar la máxima cantidad de partidos posibles. Arriba hay mucha competencia, hay arqueros muy buenos. Estoy donde me digan, no tengo problema. Siempre trato de dar lo mejor, entrenar cada día para mejorar. A Ezequiel Centurión lo conozco, es buena persona y buen arquero. Estamos todos para pelear el puesto”, añadió.





