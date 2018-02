River Plate hizo todos los esfuerzos posibles y logró cerrar el fichaje de Lucas Pratto , delantero argentino que fue de lo mejor de Sao Paulo en la temporada pasada. Sin embargo, las críticas empiezan a llegar tras los primeros resultados del cuadro millonario.

Un sector de la prensa señaló que el estado físico de Lucas Pratto no le permite tener un gran juego. El argentino todavía no anota desde que llegó al cuadro dirigido por Marcelo Gallardo.

"Una cosa es el estado físico y otra hablar de si estoy gordo o flaco. Prefiero que se hable de los goles que me erré y no de cómo me queda la camiseta. Quiero que se hable de fútbol", indicó el delantero argentino.

Pratto aseguró que las ganas de estar en el debut ante Huracán hicieron que la lesión se prolongue, pero ya en el cotejo contra Olimpo se sintió mucho mejor.

"Con Huracán estaba incómodo porque me molestó la rodilla, quizá fui cabeza dura por querer estar", agregó el delantero de River Plate.