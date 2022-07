River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield y dejó una molestia entre los hinchas debido a la polémica por el gol anulado que pudo emparejar el global. A esta mala noticia también se le sumó el rechazo de la oferta por parte de Luis Suárez.

El delantero uruguayo explicó la razón por la cual no fichará por el ‘Millonario’. “Si avanzaban a cuartos estaba muy entusiasmado, pero tuvimos la mala suerte de que ayer River quedara afuera. Por lo deportivo se cae, me motivaba la Libertadores. Con Enzo (Francescoli) quedamos en seguir hablando, pero soy un agradecido por la oportunidad que me dieron”, señaló para ESPN F12.

Sin embargo, el ‘Pistolero’ llenó de elogios a Marcelo Gallardo por querer llevarlo al cuadro ‘Millonario’ “Estoy agradecido con él porque un entrenador con la trayectoria que está teniendo, de la forma en que viene creciendo en River, que preste atención a que uno quiere ir a jugar es un halago, es un orgullo”, indicó.

“Mi predisposición estaba en ir a aportar lo que puedo aportar. Ser uno más, el que me conoce en la interna sabe que quería ir a ganar, a ser competitivo”, añadió el atacante de 35 años que aún tiene un futuro incierto, no obstante, reveló que todavía evalúa opciones.

Cabe mencionar que Suárez debutó en la profesional con Nacional uruguayo. Luego, el goleador dio el salto a Groningen de Holanda y, tras esa experiencia, se marchó a Ajax, uno de los más importantes de ese país. Más adelante, el atacante firmó por Liverpool de la Premier League. Después, el ‘9′ se sumó a las filas de Barcelona, donde hizo historia, para llegar al Atlético de Madrid.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.