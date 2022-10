El domingo 16 de octubre, Marcelo Gallardo dirigió su último partido al mando de River Plate en la Liga Profesional Argentina. Así, el ‘Muñeco’, uno de los personajes más queridos por los hinchas del elenco ‘Millonario’, le puso fin a su estadía en Núñez tras ocho años donde sumó 14 títulos. Ahora, el club rojiblanco se encuentra en la búsqueda de un nuevo DT y, en las últimas horas, apareció un nombre que pocos tenían en su radar. Se trata de Marcelo Bielsa, quien se encuentra como agente libre tras su paso por el Leeds United de la Premier League.

En estos momentos, la directiva de River Plate trabaja en la búsqueda del sucesor de Gallardo. Ante ello, uno de los dirigentes del equipo decidieron acercarse a Bielsa, con el objetivo de darle a conocer que se encontraba dentro de las alternativas para asumir el puesto que dejó el ‘Muñeco’. No obstante, la respuesta del DT no fue la esperada y terminó quebrando la ilusión del conjunto ‘Millonario’

Según la información brindada por TyC Sports, el estratega rosarino negó la posibilidad por el hecho de que no podía enfrentarse ante Newell’s Old Boys. “Yo no podría dirigir en una liga que tiene a uno de sus equipos que su estadio lleva mi nombre”, mencionó el DT.

De acuerdo a lo señalado por el medio de comunicación, el extécnico de la Selección de Chile “agradeció y dijo que no” a la propuesta. Como se recuerda, el recinto donde los ‘Leprosos’ juegan de local lleva como nombre ‘Marcelo Bielsa’, algo que llena de orgullo al entrenador, quien considera que sería poco ético para su carrera firmar por un conjunto rival.

Una ovación ‘Monumental’

Más de 70.000 almas de River Plate hicieron estremecer el estadio Monumental al corear a voz en cuello “Muñeeeeco”, en un adiós a pura emoción de Marcelo Gallardo, que como DT del equipo millonario ganó 14 títulos en ocho años. El partido frente a Rosario Central, la noche del domingo, por la penúltima fecha de la Liga argentina, quedaba en anécdota al convertirse en una fiesta de homenaje a Gallardo, con un dejo de tristeza por la despedida.

Al margen, una débil llamita se habia encendido por la derrota del líder Boca ante Newell’s, con River a cuatro puntos, en una lucha por el título que incluye también a Racing y Atlético Tucumán. Pero con banderas, globos y fuegos artificiales, la multitud cantó y saltó con pasión para rendirle un tributo de antología a un ídolo de 46 años al que bautizaron Napoleón: un estratega genial de baja estatura.





