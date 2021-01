Tras el pitazo final en el Súperclásico del sábado en La Bombonera, las cámaras captaron a Marcelo Gallardo haciendo un reclamo a uno de sus jugadores tras haber sido incapaz de detener el gol del 2-2 de Sebastián Villa. “Rómpele el tobillo. Hazte más duro, carajo”, le dijo al ‘Sicario’ Rojas.

Tras conocer la polémica que levantaron sus palabras, el DT de River Plate dio una explicación en la previa del partido de ida de semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras. El ‘Muñeco’ explicó que se trató simplemente de una frase futbolera.

“Imagino que el que habla demasiado de eso es porque nunca en su vida tocó una pelota o no la agarró ni siquiera con la mano. Ese no es mi problema. El que entiende un poquito del juego sabe bien a qué me refería”, dijo en declaraciones a ESPN.

En la misma línea, Marcelo Gallardo se mostró incómodo por la invasión de las cámaras a la privacidad del fútbol, sobre todo en tiempos en los que la nueva normalidad deja oír todo lo que ocurre en el campo.

“Hay que esconder todos los micrófonos. El fútbol es cada vez en menos privado, todo lo que se habla sale, se hablan tantas pavadas... Se analiza tan poco el juego que bueno... Si sirve para el show, que sirva para el show”, sentenció.

Perdió River Plate

El Palmeiras goleó a River Plate en Argentina por 0-3 con goles de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores y dio un gran paso hacia la final del torneo que se disputará en el Maracaná de Río de Janeiro el 30 de enero.

El partido de vuelta se jugará el 12 de enero en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo y la final será ante el Santos brasileño o el Boca Juniors argentino.

