River Plate y Arsenal se miden por la jornada 10 de Superliga Argentina 2019-20 desde el estadio Julio Humberto Grondona. La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2 en Perú y gran parte de Sudamérica, mientras que TNT Sports llevará las acciones del duelo en Argentina.

River Plate tendrá ante Arsenal su última prueba antes del superclásico de revancha ante Boca Juniors por las semifinales de la Copa Libertadores, que jugará este martes en la Bombonera. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del River Plate y Arsenal



River Plate vs. Arsenal: horarios en el mundo

17:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

19:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

23:00 horas - Reino Unido

00:00 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

River Plate, tercero en la tabla de la Superliga con 17 puntos, visitará a Arsenal de Sarandí, que regresó a la máxima categoría del fútbol argentina en esta temporada y marcha noveno (15).

Se prevé que en el Millonario no habrá ningún titular en el once inicial, ni siquiera el portero Franco Armani, pero el equipo de Marcelo Gallardo no pretende descuidar el asedio que mantiene sobre Boca Juniors, líder de la clasificación con 21 unidades.

Los dirigidos del 'Muñeco' se reencontrarán con el Xeneize a inicios de la próxima semana tras imponerse (2-0) en el primer enfrentamiento de la serie por el pase a la final continental.

El partido se jugará este viernes 18 de octubre desde las 5:00 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Julio Humberto Grondona de la ciudad de Sarandí, en Avellaneda, Buenos Aires.



Con información de EFE

