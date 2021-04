River vs. Central Córdoba EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE por la jornada 1 de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional este domingo 14 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora local). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de Fox Sports Premium para toda la Argentina. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue las incidencias y todos los detalles del partido.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración del encuentro.

Ambos equipos llegan con distintas realidades en el campeonato local. La fecha pasada los ‘Millonarios’ lograron ganar (3-2 ante Colón de Santa Fe) después de dos empates consecutivos, mientras que el ‘Matador’ no puede sumar tres puntos desde hace cuatro jornadas.

River Plate vs. Central Córdoba: horarios en el mundo para el partido por Copa de la Liga Argentina

Argentina: 21:30 horas

Perú: 19:30 horas

Chile: 20:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Estados Unidos (este): 20:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 17:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

A una semana del inicio de su participación en la Copa Libertadores, los dirigidos por Marcelo Gallardo se alistan para empezar empezar la doble competencia. Tras el choque ante la ‘T’ volarán hasta Brasil para debutar frente a Fluminense.

La única baja confirmada será la de Matías Suárez, quien quedó fuera de la lista de convocados por una sinovitis en la rodilla. Se espera que el atacante pueda llegar para el choque por el torneo continental.

En disputa todavía la clasificación a la siguiente etapa de la Copa de la Liga Profesional, el ‘Muñeco’ no se guardará nada en el once que presentará en Santiago del Estero. Las dudas pasan por la plenitud física de Héctor David Martínez y Nicolás de la Cruz, ambos con molestias físicas. En caso no se logren recuperar, serán reemplazados por Jonatan Maidana y Jorge Carrascal.

Por su parte, Central Córdoba presentará tres bajas obligatorias para el choque ante los ‘Millonarios’. Andrés Mehring, Federico Andueza, Juan Galeano y Carlo Lattanzio dieron positivo a COVID-19 en la previa del cotejo. Los tres son asintomáticos y ya fueron enviados a sus domicilios para que realicen la cuarentena obligatoria.

Asimismo, el entrenador Gustavo Coleoni tampoco podrá estar en la cancha este viernes, ya que es otro de los infectados con este virus. A diferencia de sus dirigidos, el estratega si presentó algunos síntomas y ya se encuentra bajo supervisión médica.

River Plate vs. Central Córdoba: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Julián Álvarez, Rafael Borré, Lucas Beltrán.

Central Córdoba: Alejandro Sánchez; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Alejandro Maciel, Dixon Rentería, Jonathan Bay; Leonardo Sequeira, Francisco Cerro, Cristian Vega, Lucas Brochero y Milton Giménez.





