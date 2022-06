River Plate vs. Lanús se miden este sábado 25 de junio en la fecha 5 de la Liga Profesional de Argentina. Los dos equipos quieren sumar los tres puntos. Los dirigidos por Marcelo Gallardo se mantienen enfocados en la Copa Libertadores, pero no quieren descuidar el plano local. Lanús, por su parte, quiere escalar posiciones en la tabla general y empezar a sumar de tres. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y Star Plus en todo Latinoamérica y también a través de TNT Sports en Argentina. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

Lucas Beltrán regresa a River Plate para jugar la Copa Libertadores. (Twitter)

River Plate vs. Lanús: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Paulo Díaz; Elías Gómez, Enzo Pérez, Santiago Simón; Nicolás De la Cruz, Enzo Fernández, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Diego Braghieri, Nicolás Pasquini; Braian Aguirre, Samuel Careaga, Tomás Belmonte; Ángel González, Lautaro Acosta y Lucas Varaldo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR