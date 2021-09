Lo había intentado de todas las formas, con 21 remates a puerta, pero esta no se había abierto. Y la llave del gol no la tenía ninguno del ‘Millonario’, sino uno del propio rival. Emiliano Méndez marcó en contra para el 1-0 de River Plate vs Arsenal por la Liga Profesional de Argentina en el Monumental de Buenos Aires.

Matías Suárez recibió solo por izquierda y avanzó a la espera de que se sumen más compañeros. En el momento justo descargó para Fabrizio Angileri, que metió un centro ‘envenenado’ al área de Arsenal, donde llegó Julián Álvarez para incomodar a Méndez, y llevar al mediocampista al error y que anote en propia puerta para abrir así el marcador

River vs Arsenal: la previa del partido

River Plate, tercero a dos puntos de los líderes Talleres y Lanús, intentará subirse a lo más alto de la clasificación cuando enfrente al colista Arsenal este domingo en la décimo segunda jornada de la Liga argentina, que comienza el sábado y finaliza el lunes.

Talleres y Lanús lideran con 23 puntos, seguidos por River Plate con 21, Estudiantes de la Plata con 20, Independiente con 19, Racing Club con 18, Godoy Cruz y el vigente campeón Colón con 16 y Boca Juniors y Vélez se ubican detrás con 15 unidades.

River Plate viene de golear por 1-4 a Newell’s Old Boys, mientras que Arsenal, que con ocho puntos y solo una victoria es el colista de la clasificación, llega de tres empates consecutivos con el marcador en blanco.

