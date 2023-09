River vs Atlético Tucumán se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 21 de septiembre, en el marco de la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental y arrancará desde las 7:00 de la noche (hora peruana), bajo la transmisión de ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play para todos los países de América Latina y Europa. Sigue el minuto a minuto de este partidazo por Depor.

Los ‘millonarios’ jugarán el jueves en su estadio Monumental contra el Decano tucumano. La cuarta jornada comienza a jugarse este lunes con Lanús-Sarmiento. Los roces internos en el club del barrio de Núñez parecieron quedar atrás con el triunfo ante Arsenal (3-1) por la tercera fecha.

El equipo de la banda roja viene de ser el campeón de la Liga Profesional por amplio margen hace casi dos meses, pero luego tropezó con inesperadas eliminaciones en la Copa Libertadores y en la Copa Argentina. El clima se enrareció con una crisis interna que detonó al conocerse las críticas en privado que Demichelis realizó sobre referentes del plantel y que podría descartar al final de la temporada.

No tardaron en conocerse trascendidos de que a algunas figuras de la escuadra no les gustaron ciertos manejos que tenía el DT en el día a día. Para colmo, le reprochan los cambios constantes que hace partido a partido. Demichelis, llegado a fines de 2022 para reemplazar a Marcelo Gallardo, el conductor más exitoso de la historia de River, pareció ahora pasar el temporal.

Tras el éxito frente a Arsenal afirmó: “Vamos a seguir trabajando para recuperar esa mística de los últimos años del verdadero River. La institución merecía una muestra de carácter y una reacción”.

Con este torneo como único objetivo por delante, el ‘Millonario’ suma 6 puntos en cuatro partidos, con dos triunfos y dos caídas, y necesita sumar para seguir a tiro de la clasificación a las etapas decisivas de un certamen que concluirá en tres meses, mientras empieza a asomar el Superclásico contra Boca dentro de dos semanas.

Atlético Tucumán suma 6 puntos igual que River. Viene de superar a Barracas Central (1-0), en medio de una temporada aceptable, en la que el Decano está lejos de preocuparse por el descenso, y está a tres puntos de acceder a la Copa Sudamericana del año próximo.

¿A qué hora juegan River vs. Atlético Tucumán?

El partido entre River vs. Atlético Tucumán está programado para el jueves 21 de septiembre, a partir de las 7:00 de la noche en horario de Perú, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 17 de septiembre.

¿En qué canal ver el River vs. Atlético Tucumán?

Este partido entre River vs. Atlético Tucumán será transmitido por la señal exclusiva de ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play para todos los países de América Latina. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.





