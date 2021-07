No te lo pierdas HOY, River Plate vs. Colón se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV | GRATIS por la Jornada 1 de la Liga Profesional de Argentina en el Estadio Monumental. Sigue el encuentro con la transmisión STREAMING HD LIVE OFICIAL este domingo 18 de julio desde las 4:00 p.m. (horario peruano) por la señal de ESPN y FOX Sports Premium. No te pierdas el MINUTO A MINUTO con todas las incidencias de este partidazo por la web de Depor.com.

El elenco ‘Millonario’ disputó el último miércoles el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors. Ahora, a mitad de semana, los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán jugar el partido de vuelta, por lo que en esta semana tendrán 3 encuentros.

Como bien sabemos, Colón de Santa Fe es el actual campeón de la Liga Profesional y buscará retener el título. El primer obstáculo será ante River, siempre candidato a pelear en todas las instancias. El técnico Eduardo Domínguez recuperó a seis piezas importantes que estaban cumpliendo aislamiento a causa de que dieron positivos por coronavirus hace unos días, por lo que se espera que vario de ellos entren al once titular en el duelo del Monumental.

River Plate vs. Colón: horarios y canales TV

Perú : 4:00 p.m. / ESPN

: 4:00 p.m. / ESPN Argentina : 6:00 p.m. / Fox Sports Premium Argentina

: 6:00 p.m. / Fox Sports Premium Argentina Brasil : 6:00 p.m. / ESPN (Brasil), NOW NET e Claro, GUIGO

: 6:00 p.m. / ESPN (Brasil), NOW NET e Claro, GUIGO Colombia : 4:00 p.m. / ESPN2 Colombia

: 4:00 p.m. / ESPN2 Colombia Internacional : Fanatiz International, AFA Play

: Fanatiz International, AFA Play Mexico : 4:00 p.m. / ESPN3 Norte, Fanatiz Mexico, ESPN Play Norte

: 4:00 p.m. / ESPN3 Norte, Fanatiz Mexico, ESPN Play Norte Estados Unidos: 5:00 p.m. / TyC Sports Internacional, Paramount+, PrendeTV

La novedad de esta Liga Profesional, que se extenderá hasta mediados de diciembre, es que será de 25 jornadas y CON el formato de todos contra todos, después del torneo de la Copa de la Liga Profesional, en el que se proclamó campeón Colón.

Es un hecho que buena parte del certamen se jugará a puertas cerradas tal como ha dispuesto la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19 y se estima que esto podrá variar cuando haya un alto porcentaje de la población vacunada contra el coronavirus.

En cuanto a las novedades de River Plate para este torneo, están los fichajes de Enzo Fernández y Braian Romero. Por otro lado, Jorge Moreira y Rafael Santos Borré, hoy en Eintracht Frankfurt, no están más en el ‘Millo’

River Plate vs. Colón: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Enzo Fernández, José Paradela; Agustín Fontana y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.

Colón: Ignacio Chicco o Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Alexis Castro; Facundo Farías y Nicolás Leguizamón o Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.





