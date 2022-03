Cuando empezaba a incomodarse Marcelo Gallardo porque su equipo no encontraba los caminos para conectar y llegar al área del ‘Lobo’, apareció Barco en una acción individual, para intentar el ‘sombrero’, y aprovechar la desconcentración de Muro, a quien le pegó el balón en la mano en el área y el juez cobró penal. Al cobro fue Enzo Fernández, quien no falló y puso el 1-0 de River vs Gimnasia.

Ezequiel Barco, uno de los refuerzos de la temporada de River, intentó avanzar y pisar el área en la personal, y cuando intentó ‘pinchar’ el balón para quedar de cara al arco, el esférico dio en la mano de Muro. Penal claro, el cual fue sancionado y Enzo cambió por gol, gracias a una buena ejecución.

🇦🇷 GOL DO RIVER PLATE!

⚽ Enzo Fernández (P)



River Plate 1x0 Gimnasia#CopaDeLaLiga

pic.twitter.com/tOTPQnGkCJ — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) March 13, 2022

River vs Gimnasia: lo que se viene

Luego del duelo en el Monumental, los ‘Millonarios’ empezarán a pensar en el primer gran Superclásico de la temporada en Argentina, cuando reciban a Boca Juniors por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional.

Los de Gallardo y Battaglia se enfrentarán el domingo 20 de marzo en Núñez, en un duelo que de todas formas encuentra mejor a River, que pese a que aún no termina de despegar su juego por completo, ha dado mejores señales que el ‘Xeneize’.

Tras esto, River empezará también ya a mirar la Copa Libertadores de América, cuyo sorteo de la fase de grupos se realizará el 25 de marzo y el 5 de abril empezará a jugarse. El ‘Millo’ tendrá varios partidos seguidos desde entonces.





