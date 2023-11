River vs. Huracán juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023. Este compromiso está programado para el viernes 3 de noviembre y se disputará en el estadio Más Monumental, ubicado en la ciudad de Núñez. Ambos quieren una victoria para seguir en la pelea. El cuadro ‘Millonario’ es primero con 23 puntos, pero ‘El Globo’ está cerca (tercer lugar) con 17. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN, STAR Plus y TNT para toda Latinoamérica. No te pierdas todos los detalles del partido por la señal de Depor.





Huracán anima a asociarse al club. (Video: Twitter)





River vs. Huracán: probables alineaciones

River: Armani, Simón, S. Simón, Pírez, P. Díaz, E. Díaz; Aliendro, Pérez; Fernández, Lanzini, Barco; Borja.

Armani, Simón, S. Simón, Pírez, P. Díaz, E. Díaz; Aliendro, Pérez; Fernández, Lanzini, Barco; Borja. Huracán: Chaves, Souto, Pereyra, Echeverría, Benítez; Soñora, Alarcón, Fattori; Roa, Mazzantti y Cóccaro.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.