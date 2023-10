River vs. Independiente se enfrentaron este miércoles 25 de octubre, por la décima jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023. El juego se llevó a cabo en el Estadio Más Monumental y empezó desde las 7:00 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play para los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En esta ocasión, el conjunto ‘Millonario’ se hizo con la victoria (3-0), con goles de Miguel Borja (doblete) y Pablo Solari.





River se alista para el duelo ante Independiente. (Video: River Plate)

Alineaciones y resumen de River vs. Independiente

River: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez (Kranevitter, 75′), Rodrigo Aliendro (Colidio, 66′); Nacho Fernández (Solari, 66′), Manuel Lanzini, Esequiel Barco (Martínez, 81′); Miguel Borja (Rondón, 74′). Goles: Borja (36′ y 60′) y Solari (84′).

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla (Martinez, 81′), Cristian Báez, Joaquín Laso, Damián Pérez; Lucas González (Aguilar, 46′), Iván Marcone, Federico Mancuello (López, 69′); Alexis Canelo (Ruiz, 69′), Matías Giménez, Braian Martínez (Toloza, 54′).