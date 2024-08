River vs. Newell’s se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 12 de la Liga Profesional 2024, en un partido que se disputará en el Estadio Mâs Monumental. El encuentro se llevará a cabo este domingo 25 de agosto desde las 6:30 p.m. (hora peruana, 8:30 p.m. en Argentina) y se podrá ver en territorio argentino a través de la señal de ESPN Premium por Flow, Telecentro Play y DirecTV GO. En el resto de países de América Latina será transmitido por ESPN en DirecTV, Movistar y Claro TV, así como también vía streaming por Disney Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El equipo de Marcelo Gallardo llega de vencer a Talleres y clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores; mientras que la ‘Lepra’ quedó fuera de la Copa Argentina en manos de Central Córdoba. En Depor podrás seguir el minuto a minuto con todos los goles e incidencias del partido.

Tras vencer a Talleres por Copa Libertadores, River enfrente a Newell's por Liga Profesional 2024. (Video: ESPN)