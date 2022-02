River vs. Newell’s EN VIVO: canales y horarios por Liga Profesional Argentina 2022

River vs. Newell’s se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 20 de febrero por la tercera jornada de la Liga Profesional Argentina 2022 en partido que se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa de la localidad de Rosario (Argentina). El partido está programado para las 7:30 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de FOX Sports Premium, ESPN y STAR Plus. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de River Plate y Newell's Old Boys.

Para este partido del fútbol, Marcelo Gallardo, DT de River Plate, no podrá contar con Agustín Palavecino, Felipe Peña Biafore, Robert Rojas y Matías Suárez. Todos ellos arrastran problemas musculares que aún no superan, por lo que no figura en la lista de convocados del ‘Muñe’.





River vs. Newell’s: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 19:30 ESPN, STAR Plus Colombia 19:30 ESPN, STAR Plus Ecuador 19:30 ESPN, STAR Plus Chile 21:30 ESPN, STAR Plus Argentina 21:30 FOX Sports Premium Uruguay 21:30 ESPN, STAR Plus

El Millonario, vigente campeón, tiene tres puntos y visitará la cancha del Marcelo Bielsa, con idéntica puntuación, con el objetivo de ganar y asumir el liderato junto a Argentinos Juniors, que está en la cima de la Zona A con seis unidades.

Argentinos Juniors, dirigido por el exzaguero del Barcelona Gabriel Milito, cerrará la jornada el martes ante el Racing Club de Fernando Gago conociendo el resultado del partido entre River y Newell’s.

River Plate es el máximo candidato a clasificarse para los cuartos de final de este nuevo torneo y viene de golear por 4-1 a Patronato, tras debutar con una sorpresiva caída ante Unión de Santa Fe por 1-0.

La Copa de la Liga Profesional reúne a 28 equipos divididos en dos zonas. Tras un partido ante cada rival y un ‘clásico interzonal’, los cuatro mejores de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final, que se jugarán a un partido en campo del mejor posicionado en la fase anterior. La final será en cancha neutral.





