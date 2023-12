River Plate vs. Rosario Central se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este viernes 22 de diciembre por la final del Trofeo de Campeones de Superliga. El partido se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago de Estero. El partido está programado para arrancar desde las 7:00 de la noche (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora argentina). El choque será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de ESPN, TNT Sports, STAR Plus y Estadio TNT. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

River Plate vs. Rosario Central: Los millonarios se preparan para el partido por el Trofeo de Campeones. (Video: River Plate)

River Plate vs. Rosario Central: alineaciones probables

River Plate : Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Agustín Palavecino, Pablo Solari; Gonzalo Martínez, Esequiel Barco; Facundo Colidio.



Rosario Central:Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Kevin Ortiz, Agustín Toledo, Tomás O'Connor; Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Luca Martínez Dupuy.

