Este domingo 29 de septiembre, River vs. Talleres se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV en el Estadio Más Monumental. El compromiso, válido por la fecha 16 de la Liga Profesional Argentina, iniciará a las 6:15 p.m. (hora argentina, dos horas menos en Perú) y se podrá ver en América Latina por las señales de ESPN y Disney Plus en América Latina; mientras que en territorio argentino será transmitido por TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. El ‘Millonario’ llega a este partido tras ganar por 1-0 ante Boca en el Superclásico. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del encuentro.

River Plate venció a Colo Colo en Copa Libertadores. (Video: Copa Libertadores)





