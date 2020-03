Abre la jugada y la cierra. Golazo de Matías Suárez, quien abre el balón por la izquierda, le centran y define para poner el 1-1 en el River Plate vs. Atlético Tucumán por la última jornada de la Superliga Argentina. Verdaderamente un partidazo entre ambos equipos.

La ambición de Gallardo es sumar el primer título liguero al amplio palmarés cosechado con los ‘Millonarios’. Hasta aquí, ‘Napoleón’ consiguió once trofeos: siete a nivel internacional y cuatro de copas nacionales.

Por su lado, Atlético Tucumán quiere arruinar la fiesta a River Plate, pues no desea que celebren en su casa. No obstante, el ‘Decano’ solo ha ganado uno de diez partidos en todo el 2020, contra The Strongest en la fase 2 de la Copa Libertadores.