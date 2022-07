Rosario Central vs. Newell’s Old Boys se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este jueves 21 de julio en el Estadio Gigante de Arroyito desde las 2:30 p.m. (hora peruana) y 4:30 p.m. (hora de Argentina) por la novena jornada de la Liga Profesional Argentina. El ‘Canalla’ es uno de los equipos que en peor situación se encuentra en la presente Superliga Argentina, y cuyo cambio de técnico inclusive, no ha sabido solventar. Newells, por su lado, esta demostrando un relativo buen juego en los últimos partidos disputados, obteniendo resultados que lo han llevado a pelear por la punta del campeonato en el presente torneo. El partido podrá ser visto a través de la señal de ESPN Premium, TyC Sports y Fanatiz por streaming. Minuto a minuto en Depor.com.





Rosario Central se mide ante Newell's Old Boys. (Video: Twitter)





Rosario Central vs. Newell’s Old Boys: probables alineaciones

Newell’s Old Boys: Franco Herrera; Tomás Jacob, Víctor Velázquez, Cristian Lema, Willer Ditta y Marco Campagnaro; Francisco González, Julián Fernández, Juan Sforza, Ramiro Sordo y Juan Manuel García.

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Cristian Báez, Facundo Almada, Lautaro Blanco; Walter Montoya, Ignacio Malcorra, Gino Infantino, Facundo Buonanotte; Franco Frías y Jhonatan Candia.





