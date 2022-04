La historia de Pedro Troglio en el banquillo de San Lorenzo llegó a su fin este miércoles. Ello se desprende de las declaraciones del argentino tras la derrota ante Central Córdoba en tanda de penales y eliminación en la ronda de treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

“Más allá de que ellos (los directivos) me pidieron que espere hasta mayo, hasta el fin del torneo, pero del torneo falta un mes, no falta un partido. Faltan cinco partidos, es un mes, es mucho tiempo. No logro ver en la cancha lo que uno necesita ver y, lógicamente, esto es responsabilidad del entrenador. Tenía ganas de estar acá, pero no a cualquier costo tampoco. Pensé que se podía cambiar, lamentablemente no se ha podido cambiar”, declaró Troglio ante la prensa.

Minutos después de lo expresado por el DT, en las cuentas oficiales de San Lorenzo oficializaron su salida: “Pedro Troglio decidió renunciar al cargo de entrenador de San Lorenzo. La práctica de este jueves a la tarde la dirigirá Fernando Berón”.

El anuncio de San Lorenzo sobre Pedro Troglio.

Debido a sus malos resultados en el fútbol argentino, desde hace varios días se rumoreaba la posible llegada de Troglio a la dirección técnica de la selección Honduras, país donde tuvo éxito la temporada pasada, dirigiendo a Olimpia.

Con Olimpia, Troglio logró ganar cuatro títulos de forma consecutiva, siendo el primer entrenador en lograr esa estadística en el fútbol hondureño. Por esos éxitos, el exentrenador de Universitario de Deportes captó la atención del ‘Ciclón’ y se dio su llegada al cuadro argentino.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.