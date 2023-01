Luego de despedirse de la dirección técnica de Rosario Central en noviembre de 2022, Carlos Tévez decidió alejarse del fútbol en general. En una entrevista en Radio Mitre, el exfutbolista de Boca confesó que el deporte rey lo agotó y que no extraña nada que esté vinculado a la pelota. Además, reveló que no se comunicó con Lionel Messi en las últimas semanas, luego de que la selección argentina ganara el Mundial de Qatar 2022. ¿Cuál es el motivo?

En primer lugar, Carlos Tévez contó cómo vivió la victoria de Argentina en Qatar 2022. “Seguí poco el Mundial de Qatar y vi mucho a Francia, porque era un equipo que me gustaba y no le escribí a Messi porque debe tener el teléfono explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él”, dijo el técnico de 38 años.

Al repasar los últimos meses que vivió (su retiro del fútbol y su paso como DT por el ‘Canalla’), respondió de forma tajante: “No extraño el mundo Boca, ni el fútbol porque me agotó”. Actualmente no tiene un acuerdo firmado para 2023, pero reveló que ha tenido ofertas de diferentes equipos del fútbol argentino.

“Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente”, relató en la entrevista y señaló que no tiene “la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa”. “Ser entrenador fue una buena experiencia, me encanta. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó. Ahora estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la estancia que tengo. Me gusta disfrutar del cariño de la gente”, agregó Tévez.

La razón de su salida de Rosario Central

Tévez no tuvo problemas en hablar abiertamente sobre su salida de Rosario Central, que causó un fuerte revuelo en su momento. “Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político”, confesó. Además, aclaró que él había llegado de la mano de Carloti y no quería meterse en temas de la política interna del club.

Cabe destacar que el ‘Apache’ dirigió 23 partidos de Rosario Central (22 del torneo local y uno de la Copa Argentina). Consiguió seis triunfos, diez empates y siete derrotas. Finalmente, decidió apartarse del club tras la proclamación como nuevo presidente a Gonzalo Belloso. Por ahora, no se sabe dónde será el próximo destino de Tévez como entrenador.





