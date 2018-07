La Selección Argentina se vio hundida en un profundo orificio tras el Mundial Rusia 2018. La era de Jorge Sampaoli mostró todas las falencias que posee la AFA y la reestructuración que se tiene que realizar de forma obligatoria.

El presidente de la institución argentina, Claudio Tapia, reveló este viernes los nuevos objetivos que tiene la Albicelestes , empezando por los mundiales que se aproximan.

"No tenemos que apurarnos, no tenemos urgencia. Si nosotros somos conscientes de que el año que viene no vamos a salir campeones en Brasil, entonces para qué apurarse", declaró 'Chiqui' en una entrevista al diario El Clarín.



"Nuestro futuro no está en la próxima Copa América o en el Mundial de Catar, yo creo que está en el Mundial 2026", agregó.



Sobre la elección del próximo entrenador, reveló que es necesario calmarse y pensar bien quién será el elegido.

"A veces por apurarte cometés errores. Nosotros no vamos a cometer errores, necesitamos elegir bien", añadió.



Recalcó la importancia de no crear selecciones ni contratar técnicos de manera apurada.



"El recambio generacional que no lo trabajaste, ahora no lo podés usar", resumió Tapia.