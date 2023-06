Los meses pasan y la consecución del Mundial Qatar 2022 sigue llenando de orgullo al pueblo argentino. No hay día en el que no recuerden a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo y a todos gritando a su alrededor. Sin embargo, dentro de los rumores que rodean a la ‘Albiceleste’, hay uno que sigue sin respuestas claras: la supuesta brujería hecha por el ‘Papu’ Gómez para ser parte de los convocados por Lionel Scaloni.

Según cuentan en Argentina, el delantero del Sevilla habría recurrido a los servicios de una bruja para lesionar a Giovani Lo Celso y así tener un lugar dentro de la ‘Scaloneta’. Desde que comenzó a sonar esa historia ningún jugador había tocado el tema públicamente, hasta que Leandro Paredes, que se encuentra de vacaciones en su país, le concedió una entrevista al youtuber Ezzequiel.

Le mediocampista de la Selección Argentina fue claro y no entró en rodeos: “Lo del ‘Papu’ Gómez es un rumor que se dijo en internet y no sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos como es la prensa. Cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir con lo nuestro”, señaló.

Y es que este fuerte rumor sigue creciendo a raíz de que el ‘Papu’ Gómez no fue convocado a los últimos amistosos del equipo de Scaloni. No obstante, Paredes manifestó que en la interna no se enfocan en las habladurías del resto. “Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar, a lo externo tratamos de no darle bola”, reflexionó.

Si bien Leandro Paredes no zanjó el tema –pues en ningún momento mencionó a su compañero–, lo cierto es que al ser la primera vez que un jugador del seleccionado argentino opina al respecto, lo más seguro es que en futuras entrevistas le sigan preguntando a los otros protagonistas. Hasta el momento ni el propio ‘Papu’ Gómez se ha manifestado.

Leandro Paredes habló sobre el 'Papu' Gómez en entrevista con Ezzequiel. (Video: Ezzequiel / YouTube)





Leandro Paredes y un futuro regreso a Boca Juniors

Leandro Paredes todavía no define su futuro futbolístico, ya que si bien su contrato con el París Saint Germain sigue vigente, se habla de posible interés del Galatasaray. Lo único real hasta el momento es que no seguirá en la Juventus y, mientras disfruta de sus vacaciones, tendrá que esclarecer las intenciones que hay en el PSG de seguir contando con sus servicios.

Por otro lado, al haber surgido de las inferiores de Boca Juniors, Ezzequiel también le preguntó sobre su regreso y si lo tiene mapeado para algún momento de su carrera. “Hoy en día volver a Boca es casi imposible. Quiero quedarme un tiempo más en Europa y después como dije siempre, volver al club. ¿Momento ideal para volver? No me pongo tiempo ni edad porque es ilusionar a la gente y no está bueno”, aseveró.





