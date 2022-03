Tras confirmarse que el Estadio La Bombonera será el recinto donde se llevará a cabo el duelo entre Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, la AFA brindó más detalles en relación a las funciones que ocuparán diferentes personalidades del fútbol argentino, entre ellos, Sergio Agüero. Y es que uno de los palcos del mítico recinto estará reservado para el ex futbolista, donde probablemente mire el encuentro junto al presidente, Claudio Tapia. Asimismo, se confirmó que este viernes 25 de marzo, el ‘Kun’ estrenará su condición de “embajador” del combinado nacional, un cargo que no es oficial, pero que a partir del presente mes lo hará estar muy cerca del equipo en Qatar 2022.

Agüero mantendrá en los próximos días contactos telefónicos con ‘El Chiqui’ y con el DT de la escuadra, para definir si el lunes 28 viajará a Guayaquil para acompañar al plantel en el encuentro ante Ecuador que se jugará al día siguiente, por la última fecha de las Eliminatorias.

No obstante, lo que si está confirmado es su presencia en el sorteo del Mundial junto a Claudio Tapia; Lionel Scaloni, los ayudantes de campo Walter Samuel y Roberto Ayala; el preparador físicos Luis Martín; y una comitiva de al menos seis personas más que laboran en la AFA.

Cabe resaltar que este último evento tendrá lugar el 1 de abril a la 1:00 p.m. (hora argentina), en la capital de Qatar. Además, en la reunión entre los directivos de la Federación Argentina de Fútbol y el ‘Kun’, el pasado 21 de febrero, se acordó que el ex Barcelona estará cerca del combinado nacional en el camino a Qatar y también durante el Mundial. Todo esto por la muy buena relación que tiene con todo el cuerpo técnico y también por su gran amistad con diferentes miembros del plantel.

El presente del ‘Kun’

Agüero es uno de los mejores amigos de Lionel Messi, capitán y la máxima figura de la ‘Albiceleste’, y además siempre destacó por el buen clima que transmitía en las concentraciones. Lo que resta por definir es si convivirá con los seleccionados o si los visitará en distintas ocasiones con la finalidad de amenizar la estadía de los futbolistas en tierras qataríes. Esta duda se debe que, en realidad, al ‘Kun’ no se le asignó ningún cargo específico en la estructura de la Selección. “Será para estar al lado de los chicos y descontracturar”, expresó él mismo días atrás sobre su presencia en el Mundial.

Sin embargo, el ex Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, se encuentra evaluando dónde vivirá en los próximos meses. Aún no decidió si quedarse en España, o si regresará a Manchester. Miami también entra entre sus opciones, ya que es una ciudad donde siempre dijo que le gustaría establecerse, al menos por un tiempo.

Por el momento, el ‘Kun’ descartó la posibilidad de vivir en Buenos Aires. Eso sí, su hijo Benjamín, de 13 años, juega en la categoría 2009 de Tigres. Durante su paso por Argentina, Agüero volvió a hacerse viral con un video donde mostró a su pequeño jugando al fútbol en el complejo Ranch Sports, de Benavídez.





