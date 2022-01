Los jugadores citados a la Selección Argentina vienen llegando de a pocos al predio de la AFA en Ezeiza; sin embargo, en esta ocasión no podrán contar con su máxima estrella: Lionel Messi. Luego de lo que significó para los de Scaloni el título en la Copa América, con la ‘Albiceste’ con pasaje asegurado para el Mundial de Qatar 2022, el atacante quedó liberado de sus obligaciones con el combinado nacional, aunque para el rosarino, no es una obligación, sino una responsabilidad que tiene presente desde el 2004, cuando fue convocado por primera vez para un amistoso de la Sub 20.

Tal como sucedió en el torneo continental, cuando no faltó a un duelo de su país e incluso jugó hasta lesionado la definición ante Brasil; igual que en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando ingresó ante Uruguay y fue titular ante la ‘Verdeamerela’, el capitán quería estar presente en los duelos ante Chile (27 de enero en Calama) y Colombia (1 de febrero en Córdoba). El futbolista del PSG no contemplaba la idea de ausentarse, más aún cuando abundan las sonrisas y el consenso en la interna del equipo.

Debido a esto, en el seno de la Selección Argentina empezaron a idear una estrategia para convencer a su estrella y acepte no ser citado para los duelos ante la ‘Roja’ y el ‘Tricolor’. “A diferencia de lo que piensan todos, se resolvió a último momento”, le mencionó una fuente allegada a la AFA a Infobae.

El encargado del diálogo directo con la ‘Pulga’ fue Lionel Scaloni, actual técnico del combinado. El ‘Gringo’ apostó por un paquete de argumentos para mostrar su postura de que en esta oportunidad no valía la pena arriesgarlo. Le ofreció como razones que no jugaba desde el 22 de diciembre y que había estado 12 días entrenando de manera diferenciada, presentando un cuadro de coronavirus con síntoma y algunas secuelas. Ante ello, señaló que era conveniente que se repusiera en su club, ganando minutos, sin perderse prácticas y sin viaje de por medio.

Pese a todo, el estratega, quien tenía previsto dar la lista de citado el lunes 17 de enero, estiró el plazo hasta el miércoles 19, siempre dándole margen a la ex figura del Barcelona. Más allá de las declaraciones de Leonardo, director deportivo de la entidad parisina, la relación entre ambas dirigencias son buenas. Además, el delantero tiene por contrato su determinación de priorizar a la ‘Albiceleste’.

Tras idas y vueltas, Messi terminó aceptando la propuesta de Scaloni y compañía, con una certeza. “En las próximas fechas va a estar sí o sí”, aseguró la fuente citada. Es decir, el rosarino espera estar presente en el cierre de Eliminatorias, donde se medirán ante Venezuela como local y de visitante frente a Ecuador, pautados para fines de marzo.

El detalle del Papa Francisco con la ‘Pulga’

Lionel Messi recibió un obsequio muy especial que, seguramente, añadirá a su envidiable y numerosa colección. El último domingo, el día que volvió a las canchas con PSG tras superar el coronavirus, al delantero le entregaron una camiseta de Athletica Vaticana autografiada por el Papa Francisco.

El 30 de Paris Saint Germain sumó minutos en la goleada sobre Reims (4-0) en la Ligue 1. Enseguida, el artillero recibió la casaca firmada por el pontífice de manos de monseñor Emmanuel Gobilliard, obispo auxiliar de Lyon y delegado para la Santa Sede de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Hombre de fe, Messi me confirmó hasta qué punto este paso era importante para él. Rezamos juntos”, escribió en las redes sociales monseñor Gobilliard junto a una foto del exjugador del Barcelona sujetando una camiseta entre las manos y otra junto al brasileño Neymar.

“El intercambio de camisetas entre el Papa y la estrella argentina se ha completado”, añade Athletica Vaticana. Como se recuerda, en octubre, el primer ministro francés Jean Castex entregó al Papa Francisco la camiseta dedicada de Messi, serigrafiada con el dorsal 30, con los colores de ‘Les Parisiens’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.